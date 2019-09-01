"هيفاء وهبي تطرح "تملي ناجحة" علي تطبيق "أنغامي

القاهرة - لايف ستايل طرحت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، أغنية جديدة تحمل عنوان «تملي ناجحة»، حصريًا على تطبيق «أنغامي» وجميع المتاجر الإلكترونية. «تملي ناجحة»، من كلمات رمضان محمد وألحان شريف بدر وتوزيع AB brothers. يذكر أن «هيفاء» أحيت مؤخرًا حفلاً غنائيًا بالساحل الشمالي، وقدمت خلاله العديد من الأغاني أبرزها «رجب - حوا - ست البنات - ما تيجي نرقص - صباحو ورد». قد يهمك أيضاً :

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