شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسنى يعلن عن فيلم جديد من تأليفه بعنوان "مش أنا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن النجم تامر حسنى تحضير أحدث أفلامه السينمائية الجديدة باسم "مش أنا"، وهو قصة وسيناريو وحوار تامر حسنى. ونشر تامر حسنى صورة جديدة بنيو لوك بعد قص شعره عبر حسابه على إنستجرام وعلق عليها قائلا، "تحضيرات دخول تصوير فيلمى الجديد بعنوان "مش أنا"، وتسجيل أغانيه وتحضيرات تصوير كليب ألبومى القادم، فيلم "مش أنا" قصة وسيناريو وحوار تامر حسنى". وأضاف تامر، "اتكلمنا جد شوية نهزر بقى مين هيحلق كدا ويشترك معايا فى حملة نعيما نهاركم عسل". Advertisements كما ينتظر تامر حسنى عرض فيلمه السينمائى الجديد "الفلوس"، بطولة كل من زينة وخالد الصاوى، عائشة بن أحمد، محمد سلام، تأليف محمد عبد ‏المعطى، وإخراج سعيد الماروق.

تامر حسنى

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