شاهد فى 12 صورة.. زواج إيلى جولدينج وكاسبر جوبلينج فى كاتدرائية منيستر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تزوجت النجمة العالمية إيلى جولدينج صديقها كاسبر جوبلينج الذى جمعتهما قصة حب قوية استمرت لسنوات، وهو الخبر الذى تداولته عدد من المواقع الفنية الشهيرة أبرزها " دايلى ميل " و" جاست جيرد". Advertisements ظهرت جولدينج البالغة من العمر 31 عاما وهى وزوجها خلال مراسم حفل الزواج الذى اقيم فى كاتدرائية منيستر الموجودة فى إنجلترا. وقد سجلت عدسات المصورين الموجودين بحفل زفاف النجمة الشهيرة عدة صور خلال تبادلها القبلات مع كاسبر وسط الحضور الذين قاموا بتهنئتهم على الزواج.

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