شاهد الصورة.. ميادو ابنة بول ووكر تحتضن ابنة فان ديزل و تعلق: "مع ملاكى"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تربط الصداقة القوية بين "ميادو" ابنة النجم الراحل بول ووكر، وابنة نجم الأكشن الشهير فان ديزل، والتى تدعى هانينا. نشرت ميادو بول ووكر البالغة من العمر (20 عاما) على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى الشهير "إنستجرام" صورة وهى تحتضن هانينا ذات الـ 11 عاما، وعلقت عليها فكتبت: "مع ملاكى"، وهى الصورة التى تم تداولها بكثافة عبر مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة، وانهالت عبارات الإشادة على الصورة ووصفوا الفتاتين بالأكثر جمالا والأكثر جاذبية.

ابنة بول ووكر وابنة فان ديزل

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