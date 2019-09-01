شكرا لقرائتكم خبر عن بعض انتشار الصور على فيس بوك .. اعرف مين ابن نادية الجندى الحقيقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تداولت بعض الحسابات على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، صورة لابن الفنانة نادية الجندى من زوجها الراحل عماد حمدى، وبسببها أثيرت الأقاويل فى موقع التواصل الاجتماعى، حيث ظهرت نادية الجندى أصغر بكثير من ابنها.



نادية الجندى ونادر عماد حمدى

ولكن الحقيقة أن الرجل الذى ظهر في الصورة هو ابن زوجها الراحل من زواجه الأول من الفنانة فتحية شريف، ويدعى نادر عماد حمدى، وأن ابن نادية الجندى من الراحل عماد حمدى يدعى هشام، والذى أنجبته عندما تمت عامها الـ 16.



نادية الجندى وابنها هشام عماد حمدى

وذلك بعد أن نشرت الفنانة المصرية نادية الجندى فوتوسيشن بالأبيض من على أحدى الشواطئ والتي تداولها مستخدمى مواقع التواصل المختلفة بسبب ظهرها بـ مظهر أنيق، والذى ساعدها في أن تبدو أقل في العمر.