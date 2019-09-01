شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. كاظم الساهر يحتفل بزفاف نجله الأصغر عمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل الفنان كاظم الساهر بزفاف نجله الأصغر عمر على الطبيبة المغربية نورا، بحضور عدد كبير من نجوم المغرب والعراق، وأحيا كاظم بنفسه الحفل وشاركه نجله الغناء أكثر من مرة.

وأقيم حفل الزفاف، مساء أول أمس الجمعة، حتى الساعات الأولى من صباح أمس السبت وبدا الحفل بالزفة المغربية، ثم توالت فقرات الحفل، وظهر كاظم فى جميع الفيديوهات التى تم نشرها على مواقع التواصل الاجتماعى يغنى برفقه نجله.

وآخر أعمال الفنان كاظم الساهر، أغنيته الجديدة باسم "صباح الخير"، من كلمات كريم العراقى، وألحان الموسيقار طلال، ومن توزيع فاضل فالح، وإشراف عام خالد أبو منذر.

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