شكرا لقرائتكم خبر عن اقتحام منزل المغنية الفرنسية جولى زيناتى بباريس وسرقة حاسب آلى يضم معلومات عن شخصيات بارزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مصدر شرطى فى فرنسا اقتحام لصين منزل المغنية الفرنسية الشهيرة "جولى زيناتى" الكائن بالدائرة العاشرة فى العاصمة الفرنسية باريس.

ونقلت إذاعة "فرانس بلو" الفرنسية اليوم الأحد، عن المصدر الشرطة قوله" إن المغنية جولى زيناتى كانت برفقة نجلها داخل مسكنها بالدور الأرضى عندما اقتحم اللصان منزلها، مضيفًا أن ابنها شاهد اللصين أثناء سرقتهما جهاز الحاسب الآلى الخاص بها والذى يحتوى على بيانات ومعلومات عن شخصيات سياسية وفنية بارزة".

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وفتحت الشرطة الفرنسية تحقيقات حول هذا الحادث، ولا يزال البحث مستمرا على اللصين.

يُذكر أن "جولى زناتى" هى مغنية فرنسية مشهورة لعبت أولا دور "فلور دى ليز" ثم "إزميرالدا" على المسرح لفيلم "نوتردام" الموسيقى فى باريس، كما شاركت مع "باتريك فيورى" النجم المشارك فى فيلم "نوتردام دو باريس" فى الفترة من 2002 إلى 2006، وحصلت على جائزة الموسيقى العالمية لأكبر مبيعات لمغنى فرنسى فى العالم.