بالصور| تعرف على الأعمال المشاركة بمسابقة الأفلام القصيرة في "الجونة السينمائي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تستعد الجونة على شاطئ البحر الأحمر لاستقبال الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، وكوكبة من نجوم الفن السابع من مختلف أنحاء العالم، لتعيش المدينة عرسًا سينمائيًا يمتد من الفترة 19 إلى 27 سبتمبر الجاري.

يضم المهرجان أكثر من مسابقة، من بينها مسابقة الأفلام القصيرة والتي يتنافس فيها 23 فيلمًا، تختار لجنة تحكيم مكونة من خمسة أعضاء من بينها من يستحق الفوز بالجوائز التالية:

- جائزة نجمة الجونة الذهبية للفيلم القصير: نجمة الجونة، شهادة و15000 أمريكي.

- جائزة نجمة الجونة الفضية للفيلم القصير: نجمة الجونة، شهادة و7500 دولار أمريكي.

- جائزة نجمة الجونة البرونزية للفيلم القصير: نجمة الجونة، شهادة و4000 دولار أمريكي.

- جائزة نجمة الجونة لأفضل فيلم عربي قصير: نجمة الجونة، شهادة و5000 دولار أمريكي.

ويتم تسليم الجائزة النقدية لمخرج الفيلم الفائز بالجائزة، والأفلام هي:

إله متوحش

إخراج أوجستينا سان مارتين | الأرجنتين | 2019 | ناطق بالإسبانية | 10 دقائق.

يتتبع الفيلم قصة فتاة تحاول إنقاذ أخرى أصغر منها، من قبضة طائفة دينية.

عُرض الفيلم لأول مرة عالميًا في مسابقة الأفلام القصيرة في الدورة الـ72 لمهرجان كانّ السينمائي، وفاز بجائزة التَميُز الخاصة بالفيلم القصير.

أمي

للمخرج وسيم جعجع | لبنان | 2019 | ناطق بالعربية | 17 دقيقة.

يختبر، إلياس الصغير، البالغ من العمر تسعة أعوام، والمُتردد بانتظام على الكنيسة، وعضو جوقتها، إيمانه، بعد الوفاة غير المتوقعة لوالدته، ويبتكر خطة غريبة لاستعادتها، رغم إخبار والده له بأنها لن تعود، في محاولاته اليائسة، والساذجة، لاسترجاعها، يذهب إلياس إلى حلول متطرفة عدة، ويُسائل مدى عدالة ما حدث له كطفل صغير، يفقد أمه بينما كان بأمس الحاجة لوجودها معه.

بين بين

إخراج سمير كاراهودا | كوسوفو | 2019 | ناطق بالألبانية | 14 دقيقة.

في ضواحي كوسوفو الريفية، يبني الآباء منازل متطابقة لأبنائهم، الذين يعيشون في أماكن مختلفة من العالم، تجسد هذه المنازل مشاعر حب واشتياق هؤلاء، إلى أولئك الذين ذهبوا للعمل في الخارج، والأمل في عودتهم يومًا ما للعيش في كوسوفو. .

"بَينَ بَيْن" هو تجسيد حي لعائلات أُجبر أفراد منها على ترك منازلهم، للعمل في بلاد غريبة وثقافات أجنبية، بسبب صعوبة الأوضاع الاقتصادية.

خدمة التوصيل

إخراج فلاديمير كوبتسيف، إيلينا كوبتسييفا | روسيا | 2019 | ناطق بالروسية | 14 دقيقة.

بينما تكمن مهمة عامل التوصيل، في الوضع المعتاد، أن يوصل الطلبات للناس، يلاحق هذا الفيلم خدمة توصيل غير اعتيادية، إذ يقوم متخصص التوصيل، بنقل مشاعر صادقة، بناءً على طلب العملاء، تتكون طلبياته، من أغراض تسمح له بجلب البهجة، والحب، والذكريات الجميلة إلى عناوين العملاء.

الرجل الذي لم يرغب في مغادرة المنزل

إخراج سافينو جينوفيزي | إيطاليا | 2019 | ناطق بالإيطالية | 17 دقيقة.

خلال موعد غرامي لطيف ومرح، لرجل مع محبوبته، في منطقة معزولة بين الجبال، تقوده المحبوبة، عبر عملية بحث شاملة للمنطقة من أجل العثور على غرض مميز ومهم. هذا الرجل، هو ذاته، الذي أغلق على نفسه المنزل، لمدة زمنية غير معروفة، ولكن بفضل ذكرياته لهذا الموعد، يتمكن أخيرًا من إيجاد الشيء الجوهري؛ هويته.

زلاجة مائية

للمخرج شريف عبد المولى | هولندا | 2019 | ناطق بالهولندية والعربية | 11 دقيقة.

يتعرض هذا الفيلم لقضايا الهجرة، والهوية، من خلال علاقة أب بابنه. يعطينا لمحة عن حياة رجلين، مهمشين في الضواحي المعزولة لمدينة أمستردام، ونتابع مسيرة ميدو، الطفل الصغير، الذي يتحمل مسؤولية كبيرة على عاتقه، تتمثل في الاعتناء بوالده المريض، عندما يكتشف أن والده كان بطل البحر الأحمر في التزلج المائي، يفعل كل ما بوسعه، ليمنحه وداعًا لائقًا.

السادس عشر من ديسمبر

إخراج ألفارو جاجو دياز | إسبانيا | 2019 | ناطق بالإسبانية | 14 دقيقة.

بحلول ظلام يوم السبت، تترك لوسيا، البالغة من العمر 18 عامًا، تدريبات كرة اليد، وتذهب لتقل أخيها في مدينة تعتقد هي أنها تعرفها جيدًا.

عُرض الفيلم عالميًا لأول مرة في الدورة الـ72 لمهرجان لوكارنو السينمائي الدولي.

سلام

إخراج زين دريعي | الأردن، ألمانيا، السويد، الإمارات العربية المتحدة | 2019 | ناطق بالعربية | 15 دقيقة.

تحلم "سلام»" الشابة المتزوجة أن تصبح أُمً، تعاني كثيرًا خلال محاولتها مساعدة زوجها عمار على تخطي مشكلة عقمه بسبب أعراف المجتمعات الشرقية، في أحد الأيام، تخبرها حماتها، أن العائلة قررت أن تجد لعمار زوجة ثانية، بناءً على افتراض أنها عاقِر، وأنها لا تملك حق حرمان ابنهم من الأبوة، يقود عمار زوجته في اتجاه مختلف، دافعًا إيَّاها لخوض معركتها بطريقتها الخاصة.

سيلفى زين

للمخرجة أميرة دياب | فلسطين | 2018 | ناطق بالعربية، الإنجليزية، والعبرية | 11 دقيقة.

صممت زين، الفتاة الشابة من بيت لحم، على أداء الصلاة داخل المسجد الأقصى، بعد إعلان الرئيس الأمريكي ترامب القدس عاصمة لإسرائيل. وبينما تبدو رحلتها، التي تبلغ طولها 8.8 كيلومتر، قصيرة، فإن عوائقها جسيمة، حيث تواجه جدار العزل، ونقاط التفتيش الأمنية، تدفعها محاولتها العيش بحرية في ظل تلك الظروف، التي تحيل بينها وبين بلوغ هدفها، لاستجماع شجاعتها، وإجراء تغيير في مظهرها، في محاولة منها لتخطي الصعاب، وهزيمة الخصوم.

عمى ألوان

للمخرجة منة إكرام | مصر، المملكة المتحدة | 2019 | ناطق بالعربية | 11 دقيقة.

يعرض الفيلم حادثة تجمع اثنين من المصريين، في مقابر فيكتوريا في بريستول. الرجل، زوج وأب يعمل في الخارج لإعالة أسرته، بينما تقضي المرأة إجازة لمدة أسبوعين، تمتد لتصبح شهرين، وبينما يبدأ الاثنان في التعرف على بعضهما، يكتشف كلاهما أنهما لا يمتلكان أي اهتمام مشترك، رغم أنهما يأتيان من نفس البلد، يفحص الفيلم مفاهيم الطبقية والنوع الاجتماعي من خلال وجهات نظر البطلين المختلفة.

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عنق الزجاجة

إخراج مونس بيرتاس | السويد | 2019 | ناطق بالسويدية | 8 دقائق.

ثلاث نساء يجتمعن من أجل ارتكاب فعل انتقامي عنيف، ولتحديد أي منهن ستقوم بالفعل المخطط له، يُدَوّرن زجاجة، ورغم أن خطتهن تبدو ناجحة إلا أنه سرعان ما يدركن ارتكابهن خطئًا محوريًا، ما يزيد شعورهن بالذنب، ويجدن أنفسهن في مواجهة تهديد غير متوقع.

فريكة

للمخرج باسل غندور | الأردن | 2019 | ناطق بالعربية | 17 دقيقة.

رامي مراهق مسالم، يستمتع بزلاجته، وأوراق اللعب، والسجائر القليلة التي يدخنها برفقة أصدقائه، يعيشفي حي متواضع، حيث يتم خلط مفاهيم الرجولة بالعنف طوال الوقت، في أحد الأيام، وبينما كان يمزح مع أصدقائه في الشارع، تؤخذ كلماته كإهانة موجهة لواحد من أفراد عصابات الحي، مما يوتر الأجواء، ويساعد على تصاعد العنف. تتحرك الأحداث تدريجيًا، لنشاهد تلال وشوارع وأزقة عَمان، بينما تحكي كيف يمكن أن تكون السلامة الهشة، والاستقرار ظلالًا للغضب والانتقام.

فكر بإيجابية

للمخرجة إيرينا خوديوش | روسيا | 2019 | ناطق بالروسية | 15 دقيقة.

مع رفع الضرائب على تربية الحيوانات الأليفة في روسيا، يلاحق مفتشو الصحة الحيوانية أصحابها. رايا مفتشة محترفة، شغوفة بعملها، لدرجة أن شخصيتها تتشوه، وتتأثر حياتها العاطفية سلبًا، لا ينجح العلاج النفسي، ولا التنويم المغناطيسي، ولا تمرينات التنفس في حل مشكلتها، تحاول رايا تحسين حياتها الشخصية، لكن حقيقة أنها الأفضل في عملها، ربما تحرمها من فرصة الاندماج في علاقة عاطفية.

في معبدنا

إخراج إيڤان أورلنكو | أوكرانيا، فرنسا | 2019 | ناطق باليديشية | 20 دقيقة.

خلال النصف الأول من القرن العشرين، في أوروبا الشرقية، يظهر حيوان غامض من وقت لآخر، في معبد قديم، اعتاد مجتمع يهودي صغير على الصلاة فيه لعقود. توقف معظم هذا المجتمع عن ملاحظة هذا الحدث الغريب، عدا صبي يهودي صغير، مهووس باكتشاف الحقائق حول هذه الظواهر.

القيثارة الإيطالية

إخراج دومينيكو مودافي | إيطاليا | 2019 | ناطق بالإيطالية | 14 دقيقة.

"جوسيبي" شاب وسيم، فاقد لإحدى يديه، وهو بشكل ما، غريب الأطوار اجتماعيًا، لكنه مهذب ولطيف، وفي أحد الأيام، يلتقي فيولا الجميلة، الشابة المنطلقة، التي تبدأ حوارًا معه، وتطلب منه أن يعلق لها ورقة على حائط، يقرر جوسيبي إخفاء يده المقطوعة، مُدعيًا أنه عازف بيانو.

كامل الأوصاف

إخراج تيمو نيكي | فنلندا | 2019 | ناطق بالفنلندية | 15 دقيقة.

كاليرفو موظف مكتبي مُضطهد ومقهور، يشعر طيلة حياته بأن لا حول له ولا قوة، مع معرفته بأن لا أحد يأبه لأمره، أو يأخذه على محمل الجد، تتغيرأموره تمامًا حين تمنحه أنّوكا هدية، يدرك كاليرفو أن هذه الهدية، من المرأة التي تحبه، تملك القوة الكافية لتغيير حياته بأكملها.

لَحم

إخراج كاميلا كاتر | البرازيل، إسبانيا | 2019 | ناطق بالبرتغالية | 12 دقيقة.

من اللحم المطهو بشكل بسيط، الذي يرمز للطفولة، إلى اللحم المطهو جيدًا، المُعبر عن الشيخوخة، يتابع فيلم "لَحم" خمس شخصيات نسائية يتشاركن تجاربهن، في العلاقة مع الجسد، من وجهات نظر متعددة.

متجولون ليلّيون

إخراج أرتورو بالتازار | المكسيك | 2019 | ناطق بالإسبانية | 21 دقيقة.

ست شخصيات مصابة بالأرق، تهيم في شوارع المدينة الكئيبة ليلًا باحثة عن العاطفة، والمعنى، والهوية، وكلب مُشرد.

المُختبر

إخراج لاريسا سنسور، سورين ليند | الدنمارك، المملكة المتحدة، فلسطين | 2019 | ناطق بالعربية | 30 دقيقة.

في مفاعل نووي، مقام تحت مدينة بيت لحم المُقدسة في فلسطين، تنقل دُنيا، مؤسسِة البُستان المتطور، والمُصمم لمعالجة آثار الكارثة البيئية المُفجعة، توصياتها لخليفتها الأصغر عاليا، من أجل إعادة خلق النظام البيئي المتوازن، وزراعة التربة المتعافية في الأعلى. المُختبر هو حالة عاطفية تُعبِر عن الذاكرة، والسياسة، والفقدان، إضافة إلى أنه سرد لقصة صداقة تجمع بين امرأتين على وشك الانتهاء.

مسألة الدموع

إخراج كليمونس بويزي | فرنسا | 2019 | ناطق بالفرنسية | 20 دقيقة.

فلورنس، ممثلة مجتهدة تُحَضر نفسها لدور جديد مثير، لأن كل الأدوار لم تُخلق بنفس الحجم، تضعها هذه المهمة المُحددة أمام تحديات لم تتخيل أنها ستخوضها كمحترفة طموحة، يتوجب عليها التعامل مع إطلاق رصاص حيّ، إلى أي مدى ستمضي فلورنس في إكمال دورها على أحسن وجه؟ تم اختيار الفيلم لمسابقة آفاق للأفلام القصيرة في الدورة الـ76 لمهرجان فينيسيا السينمائي.

معادلة عنيفة

إخراج أنطونيس دوسياس | اليونان | 2019 | غير ناطق| 5 دقائق.

في عالم مُستبِد، تحكمه الأحادية، والجَهَل، والحقد، يتنافس الجميع من أجل الحصول على اعتراف أولئك الذين يملكون السلطة، ويعيش البشر في خوف دائم من الوحدة.

هذه ليلتي

للمخرج يوسف نعمان | مصر | 2019 | ناطق بالعربية | 15 دقيقة.

تقرر عزة الاستمتاع بيومها، برفقة ابنها المصاب بمتلازمة "داون"، فتُغادر بيتها الواقع في عشوائيات القاهرة، لتتوجه إلى أحد الأحياء الفخمة، لتتناول هي وابنها هناك المثلجات، ويحظيا بيوم جميل، تقابلها عقبات كثيرة، في يوم مليء بالاحتفالات الكروية، والمهرجين، والسيرك المتنقل، ولكنها تصمم على اقتناص لحظة السعادة، والاحتفاظ بها، لها ولولدها، مهما كلف الأمر.

هي تجري

إخراج يانج كيو | الصين، فرنسا | 2019 | ناطق بلهجة الوو الصينية، ماندارين | 20 دقيقة.

في شتاء صيني اعتيادي، تحاول "يو"، طالبة الثانوية المُقيمة في مدينة صغيرة، أن تترك تمارين فريق رقص الأكروبات الخاص بمدرستها.

شارك الفيلم في المسابقة الدولية للدورة الـ68 لمهرجان ميلبورن السينمائي الدولي، وفاز بجائزة الاكتشاف الخاصة لأفضل فيلم قصير في الدورة الـ58 لمسابقة أسبوع النقاد، في إطار الدورة الـ72 لمهرجان كان السينمائي.