وفاة المخرجة التونسية شيراز بوزيدي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:
رحلت صباح اليوم الأحد 1 سبتمبر، المخرجة التونسية شيراز بوزيدي، وأعلن وفاتها عدد من أهل الوسط الفني في تونس، عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، كما تداولته المواقع الإخبارية التونسية.
وكتب مدير التصوير مهدي بوهليل، تعليقًا على صورة جمعته بشيراز "إنا لله وإنا إليه راجعون.. الفنانة والمبدعة والصديقة شيراز بوزيدي الله يرحمها واسكنها فسيح جنّاته .العائلة السينمائية في تونس في حداد".
شيراز تخرجت في المعهد العالي لفنون المالتيميديا، وقدمت عددًا من الأفلام القصيرة والأفلام الوثائقية، منها: "دنيا أحلى"، "لعبة" و"مجاذيب".
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