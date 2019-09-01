كريم قاسم لـ"الخليج 365": عالم "مملكة إبليس" ساحر والصراع فيه بين 3 عائلات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قال الفنان كريم قاسم إنه ينتظر عرض مسلسل "مملكة إبليس" على منصة شاهد.نت، في شهر أكتوبر المُقبل.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "المسلسل تدور أحداثه في عالم موازي، حول مجموعة من الأشخاص لم يخرجوا برا حارة (الحدأ)، وهناك صراع متأصل بين 3 عائلات، هي: عائلة أزهار وتجسدها الفنانة غادة عادل وأقوم بدور شقيقها، وحنية تلعب دورها الفنانة رانيا يوسف والثالثة كاسيا وتؤدي شخصيتها الفنانة سلوى خطاب".

وتابع كريم "يبدأ المسلسل في الحاضر، وينتقل بالجمهور عبر الفلاش باك للماضي ليستعرض كيف بدأ الصراع".

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وعن الذي جذبه في السيناريو، وتعاونه لأول مرة مع الكاتب محمد أمين راضي، أوضح "كنت أتمنى العمل مع محمد أمين راضي، وعجبني في السيناريو انه واخدني في عالم ساحر جدًا، وأمين بيكتب الشخصيات حلو أوي وعارف كل دوافعها وتاريخها، وبيخلق صراع، ونادرا لما بتلاقي سيناريو فيه كل التفاصيل دي وفي نفس الوقت سلس جدا".

وأكد كريم أن كل شخصية في "مملكة إبليس" لها مفرداتها الخاصة بها "وهذا مبهر بالنسبة لي"، عكس أعمال أخرى يشعر الجمهور أن الشخصيات كلها تتحدث بلسان المؤلف مثلًا.

"مملكة إبليس" تأليف محمد أمين راضي، إخراج أحمد خالد موسى، ويشارك في بطولته أحمد داوود، إيمان العاصي، محمد جمعة، محمود الليثي.