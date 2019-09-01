الموزع هاني ربيع يكشف كواليس تعاونه مع سميرة سعيد في "إنسان آلي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

تحت عنوان "إنسان آلي" تخوض الفنانة سميرة سعيد تجربة غنائية جديدة، بالتعاون مع المؤلف شادي نور، والملحن بلال سرور، الثنائي الذي قدمت معه أغنيتها المثيرة للجدل "سوبرمان"، بجانب الموزع الموسيقي هاني ربيع.

وعن تفاصيل الأغنية تحدث الموزع هاني ربيع في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، قائلًا: "البداية كانت عام 2014، وعملنا عليها كثيرًا جدًا حتى تكون مناسبة للفترة الحالية، وبطابع موسيقي غير كل ما هو سائد في الوطن العربي".

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وأضاف: "ما يميز العمل مع سميرة سعيد ليس فقط كونها تبحث عن المختلف، ولكنها أيضا تسعى للوصول إلى منطقة فنية لم يقترب منها أحد قبلها، بألبومها السابق (عايزة اعيش)، قدمنا معا أغنية (ما حصلش حاجه)، ولاقت نجاحًا كبيرًا، ولدينا أغنية ما زالت قيد التنفيذ لطرحها بالألبوم"

وتابع بالقول: "سميرة قامت بتسجيل أغنية (إنسان آلي) منذ حوالي 3 شهور، ومن المقرر طرحها ضمن الألبوم مع أول موسم الشتاء".

"الديفا" انضمت مؤخرًا إلى لجنة تحكيم برنامج "The Voice" الذي يعرض على شاشةmbc، إلى جانب الفنان اللبناني راغب علامة والفنانة الإماراتية أحلام والفنان محمد حماقي.