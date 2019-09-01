ظافر العابدين يروج لـ "عروس بيروت".. والجمهور: "مستنيين على نار

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة-الخليج 365:

حرص الفنان التونسي ظافر العابدين، على مشاركة جمهوره ومتابعي حسابه الرسمي على موقع "انستجرام بصورة من البوستر الرسمي لمسلسله الجديد "عروس لبنان"، وعلق عليها قائلًا: " انتظروني الليلة".

ويُعرض المسلسل من الأحد للخميس في تمام التاسعة مساءً بتوقيت السعودية، والسادسة مساءً بتوقيت جرينيتش"، على قناة "mbc4".

مسلسل "عروس بيروت"، مقتبس من المسلسل التركي "عروس إسطنبول"، ويشارك فيه نخبة من نجوم الدراما العربية في مقدمتهم ظافر العابدين وكارمن بصيبص وتقلا شمعون وفادي إبراهيم، تم تصويره بين تركيا ولبنان.