حالة استثنائية خلقها الفنان الكبير عبادي الجوهر، منذ اللحظة الأولى التي صعد فيها على مسرح طلال مداح، لإحياء الحفل المقام ضمن فعاليات مهرجان “موسم السودة”، والتي شهدت حضورًا جماهيريًا واسعًا وتفاعل مع الجوهر بشكل كبير. وحرص الجوهر على تذكر صديقه الفنان الكبير الراحل طلال مداح، من خلال غناء أغنيته الأشهر “ليلة تمرين”، التي أشعل بها حماس جمهور السودة.
وأثناء أدائه الأغنية توقف عبادي الجوهر بشكل مفاجئ، وذرف الدموع متأثرًا برحيل مداح، الذي هلت روحه بالحفل من خلال كلمات أغنيته. وعقب انتهاء الأغنية، أوضح عبادي الجوهر سبب تأثره أثناء الغناء لجمهوره قائلًا: “معلش اعذروني أني تأثرت شوية، لأنه كنا على هذا المسرح سوا”. وشدا الجوهر خلال الحفل بباقة من أروع أغنياته ومنها: “خلاص أرجع، بين أبهى وبيني، وعيونك، ما تخون الملامح”.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد: تأثر عبادي الجوهر على مسرح “السودة” أثناء الغناء “ليلة تمرين” للراحل... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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