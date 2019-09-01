شاهد.. تامر حسني يستعد لتصوير أحدث أفلامه "مش أنا"

أعلن الفنان تامر حسني عن بدأ التحضير لتصوير فيلمه الجديد الذي يحمل أسم "مش أنا"، والأغاني الخاصة به، كما أعلن عن أيضًا عن الإستعداد لتصوير فيديو كليب ألبومه القادم.
فكتب حسني عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام": "تحضيرات دخول تصوير فيلمي الجديد بعنوان مش أنا و تسجيل اغانيه و تحضيرات تصوير كليب البومي القادم.. فيلم
وتابع: "اتكلمنا جد شويه نهزر بقى مين هيحلق كدا ويشترك معايا في حملة نعيماً.. نهاركم عسل"، حيث نشر تامر صورة له ظهر فيها بلوك جديد، وقد أزال شعر رأسه تمامًا.
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