الليلة.. عرض مسلسل "إختفاء" على MBC مصر

ينطلق مساء اليوم، الأحد، أولى حلقات مسلسل"إختفاء" للفنانة نيللي كريم، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءً يومياً على قناة "MBC مصر".

ويشار إلى أن تدور أحداث المسلسل حول الأستاذة الجامعية فريدة المنشاوي الذي تجسد أحداثها الفنانة نيللي كريم وتعيش في روسيا بعد أن تركت زوجها في المُستشفي، لكن

فجأة وبدون مقدمات يختفي زوجها شريف عفيفي الذي يجسد أحداثه الفنان هشام سليم في ظروف غامضة نتيجة خلافة مع أحد رجال الأعمال.

وتبدأ رحلة البحث عنه وتضطر للعودة إلى مصر وبعد عودتها تكتشف الكثير من المُفاجآت حول زوجها

ومنها زواجه من سلافة التي تجسد أحداثها الفنانة بسمة، لتدخل معها في صراعات كثيرة ومع الأحداث تنفجر الكثير من الحكايات في حياة زوجها والتي تربط إختفائه بقصص إختفاء أخري في الستينات لم يكتشفها آحد.

مُسلسل إختفاء تأليف أيمن مدحت، إخراج أحمد مدحت، ويشارك فيه العديد من نجوم الدراما، نيللي كريم، بسمة، هشام سليم، محمد ممدوح، إنعام سالوسة، وعبد الرحمن أبو زهرة.