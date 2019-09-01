غدًا.. طارق لطفى في برنامج "واحد من الناس" على النهار

يستضيف الإعلامى الدكتور عمرو الليثي، فى أمسية فنية وحوار خاص جدًا مع النجم طارق لطفي الذي يحكي عن تجارية الدرامية وكواليس آخر أعماله الفنية، وذلك فى حلقة فنية خاصة فى التاسعة والنصف مساء غدًا الإثنين. الدرامية وكواليس آخر أعماله الفنية، وذلك فى حلقة فنية خاصة فى التاسعة والنصف مساء غدًا الإثنين. كما يعترف لطفى خلال الحلقة عن أصعب اللحظات التي مر بها خلال مشواره الفني فى حلقة خاصة وحوار فني وإنساني ببرنامج واحد من الناس.

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