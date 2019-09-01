شيكو يكشف لـ "الـوفـد" تفاصيل دوره في العرض المسرحي"سيرة الحب"

أعرب الفنان الشعبي شيكو، عن سعادته بالنجاح الكبير الذي حققه العرض المسرحي "سيرة الحب"، وأضاف أن العرض يرفع يوميًا لافتة كامل العدد على خشبة مسرح البالون.

وأكد شيكو في تصريحات خاصة لـ "بـوابـة الـوفـد" أن بروفات "سيرة الحب" استمرت لمدة عام، لافتًا إلى أن هذا يعد التعامل الثاني له مع المخرج عادل عبده.

وتابع :"أنه يجسد شخصية كوميدية خلال أحداث العرض كما أنها ليست سهلة على الإطلاق فهي مزيج مابين كل من الفنانين الشعبيين كتكوت الأمير وأحمد عدوية".

وعن أحداث العرض قال:"يناقش العرض السيرة للموسيقار الكبير بليغ حمدى وتستدعى عدة رموز أثرت في حياته الفنية منها موسيقار الأجيال محمد عبدالوهاب وكوكب الشرق

أم كلثوم والشاعر الكبير عبدالرحمن الأبنودى والفنانة وردة والفنان عبدالحليم حافظ والفنان محمد رشدى والنقشبندى".

ويذكر أن "سيرة الحب" بطولة إيهاب فهمى، بمشاركة النجوم مجدى صبحي، رحاب مطاوع، أحمد الدمرداش، شيكو، رشا سامى العدل، ناصر عبدالحفيظ، نهلة خليل، شريف عواد، عماد عبدالمجيد، هانى عبدالهادى، أحمد الشريف، المطرب مالك، هبة محمد، عمرو أصلان، سيد عبدالرحمن، سناء يسرى، حمدى حنفى قيادة الأوركسترا وتوزيع موسيقى للمايسترو محمد أبو اليزيد.