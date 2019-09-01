الليلة.. الموسيقار عمر خيرت يحيي حفل ختام مهرجان القلعة

يشارك الموسيقار الكبير عمر خيرت، الليلة، في ختام مهرجان "محكي القلعة" للموسيقي والغناء بدورته الـ28، من خلال حفل موسيقي ضخم، يقدم فيه أشهر أعماله التي يعشقها الجمهور، وذلك في تمام الساعة العاشرة مساءً.
ومن المقرر أن يقدم عمر خيرت خلال الحفل باقة مُختارة من أجمل مقطوعاته الموسيقية، منها "ليلة القبض على فاطمة، عارفة، العرافة، البخيل، الخواجة عبدالقادر ، 100 سنة سينما، صابر يا عم صابر، هويد الليل،
يذكر أن مهرجان محكي القلعة للموسيقي والغناء يقام بقلعة صلاح الدين الأيوبي، تحت رعاية وزارة الثقافة والدكتور مجدى صابر رئيس دار الأوبرا المصرية، وقد انطلقت فعالياته يوم 18 أغسطس الماضي.
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