كتب امير فتحي في الأحد 1 سبتمبر 2019 02:45 مساءً - نشرت وكالة ” رويترز ” خبرا عن تأخر وصول ” البابا فرانسيس ” بابا الفاتيكان والكنيسة الكاثوليكية إلى ساحة القديس بطرس اليوم الأحد لإلقاء عظته الإسبوعية .
وكشف البابا عن سبب التأخير بإنه ظل عالقا في المصعد لمدة 25 دقيقة بسبب مشكلة في الكهرباء في الفاتيكات تسببت في تعطله .
حتى تمكن ضباط مكافحة الحرائق في الفاتيكان من تحريره .
ووصل البابا إلى ساحة القديس بطرس متأخرا حوالي 10 دقائق وخاطب الحاضرين للاستماع إلى عظته والابتسامة تعلو وجهه قائلا : ” علي أن أطلب عفوكم ” .
وأضاف موجها تحيته وتقديره لرجال الإطفاء الذين تمكنوا من مساعدته وإخراجه من المصعد قائلا : ” فلنصفق لفرقة الإطفاء ” .
كانت هذه تفاصيل خبر بابا الفاتيكان يتعرض إلى موقف محرج قبل إلقاء عظته الإسبوعية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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