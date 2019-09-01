بابا الفاتيكان يتعرض إلى موقف محرج قبل إلقاء عظته الإسبوعية

كتب امير فتحي في الأحد 1 سبتمبر 2019 02:45 مساءً - نشرت وكالة ” رويترز ” خبرا عن تأخر وصول ” البابا فرانسيس ” بابا الفاتيكان والكنيسة الكاثوليكية إلى ساحة القديس بطرس اليوم الأحد لإلقاء عظته الإسبوعية .

وكشف البابا عن سبب التأخير بإنه ظل عالقا في المصعد لمدة 25 دقيقة بسبب مشكلة في الكهرباء في الفاتيكات تسببت في تعطله .

حتى تمكن ضباط مكافحة الحرائق في الفاتيكان من تحريره .

ووصل البابا إلى ساحة القديس بطرس متأخرا حوالي 10 دقائق وخاطب الحاضرين للاستماع إلى عظته والابتسامة تعلو وجهه قائلا : ” علي أن أطلب عفوكم ” .

وأضاف موجها تحيته وتقديره لرجال الإطفاء الذين تمكنوا من مساعدته وإخراجه من المصعد قائلا : ” فلنصفق لفرقة الإطفاء ” .