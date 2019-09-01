كتب امير فتحي في الأحد 1 سبتمبر 2019 02:45 مساءً - تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية مقطع فيديو لشاب يدعى ” مينا ثابت ” وهو يغني أغنية ذهب الليل للفنان المصري الراحل ” محمد فوزي ” نشره على حسابه الشخصي على موقع ” فيس بوك ” .
والطريف في الأمر حيث يظهر مينا في مقطع الفيديو وهو يغني الأغنية على طريقة الفنان الإماراتي ” حسين الجسمي ” .
وكان يعزف على البيانو أيضا أثناء الغناء بأداء وصوت حسين الجسمي .
وانتشر مقطع الفيديو بشكل سريع حيث حقق في ساعات قليلة ما يقرب من 60 ألف مشاهدة .. والذي نال إعجاب الكثيرين من رواد مواقع التواصل الإجتماعي وتداولوه على نطاق واسع مبديين إعجابهم بالموهبة الحقيقية التي يمتلكها هذا الشاب .
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد .. شاب يغني ” ذهب الليل ” لمحمد فوزي على طريقة حسين الجسمي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.