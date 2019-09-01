شاهد .. شاب يغني ” ذهب الليل ” لمحمد فوزي على طريقة حسين الجسمي

كتب امير فتحي في الأحد 1 سبتمبر 2019 02:45 مساءً - تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية مقطع فيديو لشاب يدعى ” مينا ثابت ” وهو يغني أغنية ذهب الليل للفنان المصري الراحل ” محمد فوزي ” نشره على حسابه الشخصي على موقع ” فيس بوك ” .

والطريف في الأمر حيث يظهر مينا في مقطع الفيديو وهو يغني الأغنية على طريقة الفنان الإماراتي ” حسين الجسمي ” .

وكان يعزف على البيانو أيضا أثناء الغناء بأداء وصوت حسين الجسمي .

وانتشر مقطع الفيديو بشكل سريع حيث حقق في ساعات قليلة ما يقرب من 60 ألف مشاهدة .. والذي نال إعجاب الكثيرين من رواد مواقع التواصل الإجتماعي وتداولوه على نطاق واسع مبديين إعجابهم بالموهبة الحقيقية التي يمتلكها هذا الشاب .