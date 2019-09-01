صافيناز: مش هرقص في مصر تاني

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أعلنت الراقصة الأرمينية صوفينار الشهيرة بصافيناز، أنها لن ترقص مجددا بأي حفلة داخل مصر.

وكشفت في تصريحات صحفية سبب هذا القرار مؤكدة أنه يعود إلى ارتفاع سعر تراخيص الحفلات والأفراح.

صافيناز، أضافت، أن ما تتقاضاه من اجر في حفلاتها يضيع من أجل سداد رسوم التراخيص، وطالبت بأن يتم تخفيض اسعار ترخيص الحفلات كي تعود للرقص داخل مصر ، وذلك وفقا لتصريحاتها لجريدة “الوطن”.

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الراقصة الأرمينية أكدت أنها تمارس عملها حاليا في أحد الفنادق التي تعاونت معه منذ قدومها إلى مصر.

يذكر أن العديد من القضايا رفعت في المحاكم المصرية ضد الراقصة الأرمينية المقيمة في القاهرة ، تارة بسبب ملابسها، وتارة بسبب نشر الفسق وكان أخرجها خلال الأيام الماضية بعد انتهاء فيديو رقص لها مع فتاة ترتدي البكيني الأمر الذي أثار حفيظة البعض واتهمها لإشاعة الفجور.

صافيناز ، ردت على الانتقادات التي وجهت لها بعد الفيديو مؤكدة أنها تلتزم بالمواصفات العامة البدلة وترتدي شورت أسفل منها.