"وُلد ملكا" في صالات السينما السعودية 26 سبتمبر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية في المملكة العربية السعودية، أن عرض الفيلم العالمي "وُلد ملكا" (Born A King) سيبدأ الخميس 26 سبتمبر/أيلول 2019، في صالات السينما السعودية ودول الخليج العربي.

ويتناول الفيلم زيارة الملك فيصل بن عبدالعزيز ملك المملكة العربية السعودية الثالث إلى بريطانيا عام 1919، وهو إنتاج مشترك بين السعودية وإنجلترا وإسبانيا، وتم تصويره بين الرياض ولندن تحت إدارة المنتج الإسباني الحائز على جائزة الأوسكار أندريس جوميز.

ويتحدث الفيلم التاريخي السعودي عن حياة الملك فيصل المبكرة، منذ ولادته في عام 1906 إلى عودته من إنجلترا في عام 1920، ويصف أول رحلة دبلوماسية مهمة لمواطن سعودي إلى الديوان الملكي البريطاني، حيث هناك كان على الأمير فيصل الشاب البالغ من العمر 13 عامًا أن يلتقي مع الملك جورج الخامس ملك إنجلترا، وشخصيات أخرى مثل وينستون تشرشل، ولورنس العرب، ووزير الخارجية اللورد كورزون.

وستقوم شركة "وكس سينما" بعرض الفيلم في صالاتها في المملكة، إضافة إلى توزيع الفيلم بالتعاون مع شركات السينما الأخرى في المملكة، وفي دول الخليج العربي، حيث تعد "وكس سينما" المشغّل الأكبر لدور السينما في الشرق الأوسط، وأحد أوائل المشغلين الحاصلين على رخصة تشغيل دور السينما في السعودية، وتقدم تجربة سينما عالمية المستوى شاملة ومتطورة في المملكة عبر صالاتها في مدن الرياض وجدة والدمام.

يذكر أن الفيلم من إخراج الإسباني أجوستي فيلارونغا، وتأليف بدر السماري من المملكة، إضافة إلى ري لوريجا وهنري فرتز، وبطولة كل من الممثلين: هيرميوني كورفيلد التي مثلت شخصية الأميرة ماري، وإد سكرين الذي مثل شخصية فيلبي، إضافة إلى الطفل عبدالله علي، الذي مثَّل شخصية الفيصل، والممثل السعودي راكان عبدالواحد الذي مثل شخصية الملك عبد العزيز، إضافة إلى مشاركة أكثر من 80 شاباً سعودياً في الفيلم.