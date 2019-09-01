فيديوجراف.. الواعد فاتي يدخل تاريخ برشلونة من بوابة أوساسونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - خطف الواعد أنسو فاتي لاعب برشلونة تاريخ النادي الكتالوني، خلال مواجهة أوساسونا التي أقيمت مساء السبت بالجولة الثالثة من الدوري الإسباني، وانتهت بالتعادل 2-2.

وأصبح فاتي أصغر لاعب يسجل أهدافا في تاريخ برشلونة بالليجا بعمر 16 عاما و304 أيام. فضلا عن ذلك، فإن فاتي بات ثالث أصغر لاعب يسجل أهدافا في تاريخ الليجا بعد فابريس أولينجا (16 عاما و98 يوما) مع ملقا، وإيكر مونيان (16 عاما و289 يوما) مع أتلتيك بلباو. ويستعرض الفيديوجراف التالي دخول الناشئ فاتي تاريخ الجزيرة.

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