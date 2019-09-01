بيرين سات في علاقة حبٍ سرية مع نجمٍ فرنسي.. هل انفصلت عن زوجها؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - ألمحت بعض وسائل الإعلام التركية إلى وجود علاقةٍ تجمع الفنانة التركية، بيرين سات، بـ الدي جي الفرنسي، ماجا، واستخدمت هذه الوسائل بعض الإشارات من أجل هذه الشكوك؛ إذ كشفت أنَّ سات باتت تتواجد مؤخرًا في أغلب حفلات ماجا.

فبعدما حضرت حفلته يوم الـ 7 من آب/أغسطس الماضي في تيبيباشي، تواجدت أيضًا في حفلاته في تشيشمه يومي 9 و 14 آب/أغسطس، إلا أنَّ تواجدها في حفله يوم الـ 18 من الشهر نفسه في مدينة بودروم، هو أكثر ما أثار الشكوك حول علاقتهما؛ لأنَّ سات حضرت حفل ماجا مُتجاهلةً حفل زوجها نجم البوب كينان دوغلو، الذي أُقيم في اليوم ذاته.

هذا وتم تداولُ صورةٍ للنجمة التركية إلى جانب الدي جي الفرنسي في إحدى حفلاته، تظهرُ فيها وقد وضعت يدها على كتفه كاشفةً بذلك عن متانة علاقتهما وطبيعتها غير العادية.

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تأتي هذه الشائعات والشكوك في الوقت الذي انتشرت فيه العديد من الأخبار حول وجود خلافاتٍ كبيرة بين سات وزوجها دوغلو، كما انتشرت أخبارٌ عن انفصالهما، وهي الأخبار التي نفتها سات في البداية إلا أنّها في آخرِ ظهورٍ لها رفضت الإجابة عنها أو الكشف عن طبيعة الأوضاع بينها وبين زوجها.