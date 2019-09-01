تامر حسني يشعل ختام حفلات الصيف في العلمين الجديدة

قدم تامر عدد كبير من أغانيه الشهيرة بحضور صناع بعض أغانيه من شعراء وملحنين وموزعين ممن شاركوا في نجاح الأغاني التي تالق بها طوال مشواره الفني منهم محمد رحيم وامير طعيمة وأحمد عادل وكريم الحسيني ومحمد عزوز .. حيث شاركوه تقطيع تورتة احتفالا بمرور ١٥ عام علي مشواره الغنائي.



كما قدم تامر حسني أغنية "فهمي رسمي نظمي " بمشاركة محمد رحيم واغنية "come back to me" بمشاركة كريم محسن وكريم الحسيني.

وكان مفاجأة الحفل تقديم تامر لأغنية "بنت الايه" بتوزع جديد وبمشاركة الفريق العالمي Gipsy Kings الذي أحيا أولى فقرات الحفل .

وحرص تامر علي شكر بعض الفنايين الذين شاركوه مشواره الفني منهم الراحل عزت أبو عوف والمطرب الراحل عامر منيب حيث قدم أغنية بمشاركة ابن شقيقه المطرب الشاب خالد منيب دعما له.

كما صعد سعيد الإمام مدير روتانا علي خشبة المسرح ليعلن الإحتفال بتمديد تعاقد الشركة مع تامر حسني لمدة ٤ أعوام يتم خلالهم إنتاج البومين له.

الحفل من إنتاج ايجيبت كالندر وتنظيم تامر يحي وبمشاركة مصمم المسارح العالمي تامر فوزي وملك اللايت والمؤثرات البصرية الليلة والنهاية وليد الحريري وشاركت بالاستعرضات dancers لمايسة نصر.

Advertisements

قد يهمك ايضاً:

تذاكر حفل تامر حسنى أغلى من چينيفر لوبيز وتصل إلي 60 ألف جنيه

تامر حسني يشعل مهرجان "صلالة" في عمان بحضور كامل العدد

كان ضمن الحضور الفنان أكرم حسني والمنتج ايهاب طلعت وحرمه المطربة شيرين وجدي وابنتها وال dj العالمي ياسر الحريري والخبير السياحي شيرين يسري وابنته ال dj اميرة يسري وجيجي حرم كابتن ابراهيم حسن ومدربة الأسود أنوسه كوتا حرم محمد رحيم .