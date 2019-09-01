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""الخليج 365"" من بيروت: كشفت الفنانة نانسي عجرم في حديثٍ لبرنامج "عرب وود"_ الذي يُعرَض على قناة روتانا سينما_ سبب عدم مشاركتها في تقديم أعمال سينمائية حتى الآن مشيرةً إلى أنها تُحب العمل في السينما التي لها مكانةً خاصة بقلبها، لكن الأمر يحتاج للتفرّغ، وهو ما لا يتوافق مع جدول أعمالها الفنية المزدحم.
من جهةٍ أخرى، احتفلت "عجرم" بعيد زواجها الحادي عشر بكلماتٍ مؤثرة كتبتها في تعليقها على صورة لها مع زوجها الطبيب فادي الهاشم عبر حسابها على "إنستغرام". وجاء فيها: "هذا اليوم سيكون دائما أفضل يوم في حياتي، عيد زواج سعيد يا حبيبي".
كانت هذه تفاصيل خبر نانسي عجرم تكشف سبب عدم مشاركتها في السينما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.