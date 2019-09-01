نانسي عجرم تكشف سبب عدم مشاركتها في السينما

اسماء السيد - قرائنا من مستخدمي تلغرام

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""الخليج 365"" من بيروت: كشفت الفنانة نانسي عجرم في حديثٍ لبرنامج "عرب وود"_ الذي يُعرَض على قناة روتانا سينما_ سبب عدم مشاركتها في تقديم أعمال سينمائية حتى الآن مشيرةً إلى أنها تُحب العمل في السينما التي لها مكانةً خاصة بقلبها، لكن الأمر يحتاج للتفرّغ، وهو ما لا يتوافق مع جدول أعمالها الفنية المزدحم.

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من جهةٍ أخرى، احتفلت "عجرم" بعيد زواجها الحادي عشر بكلماتٍ مؤثرة كتبتها في تعليقها على صورة لها مع زوجها الطبيب فادي الهاشم عبر حسابها على "إنستغرام". وجاء فيها: "هذا اليوم سيكون دائما أفضل يوم في حياتي، عيد زواج سعيد يا حبيبي".