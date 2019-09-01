شكرا لقرائتكم خبر عن إيرادات "الفيل الأزرق 2" تصل إلى 92.8 مليون جنيه فى شباك التذاكر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق فيلم "الفيل الأزرق 2" للنجم كريم عبد العزيز إيرادات أمس السبت فى شباك التذاكر وصلت إلى 700 ألف جنيه لتكون محصلة الفيلم من الإيرادات 92 مليوناً و 850 ألف جنيه ليواصل الفيلم زحفه نحو الوصول إلى 100 مليون جنيه، حيث إنه من المتوقع أن يستمر عرض الفيلم لمدة شهرين آخرين خلال الفترة المقبلة.

وطرح فيلم "الفيل الأزرق 2" يوم 25 من شهر يوليو الماضى أى قبل حلول عيد الأضحى المبارك بأسبوعين واستمر فى المنافسه مع أفلام الموسم وحقق أعلى ايرادات فى تاريخ السينما المصرية، ويضم الفيلم نفس فريق عمل الجزء الأول، وفى مقدمتهم المخرج مروان حامد والمؤلف أحمد مراد، مع النجمين كريم عبد العزيز ونيللى كريم وشيرين رضا، وأنضمت لهم النجمة هند صبرى فى الجزء الثانى، كما يظهر الفنان إياد نصار وعدد من الفنانين كضيوف شرف منهم تارا عماد، والعمل من إنتاج شركة "سينرجى فيلمز".

أحداث "الفيل الأزرق 2" تبدأ بعد 5 سنوات من أحداث الجزء الأول، حيث يتم استدعاء د. يحيى راشد لقسم الحالات الخطرة (8 غرب حريم)، ويلتقي هناك بمن يتلاعب بحياته وحياة أسرته، ليستعين يحيى بحبوب الفيل الأزرق فى محاولة منه للسيطرة على الأمور وحل الألغاز التى تواجهه.