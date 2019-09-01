شكرا لقرائتكم خبر عن جوكر Joker .. اكتشف أسرار فيلم الأكشن الجديد المنتظر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جوكر Joker .. ساعتين ودقيقتين هى المدة الزمنية لـ فيلم الـ Joker الجديد، والذى من المقرر له أن يطرح فى دور العرض المصرية يوم 2 أكتوبر المقبل، على أن يصل دور العرض الأمريكية يوم 4 أكتوبر المقبل، ويصل إلى باقى الدول حول العالم خلال الشهر.

ويعد فيلم جوكر Joker هو تكملة للشخصية التى ظهرت عام 2008 من خلال فيلم الأكشن Dark Knight، ولعب الممثل الراحل هيث ليدجر الدور، والذى توفى قبل أن يتمكن من مشاهدة الفيلم، حيث توفى فى 22 يناير من عام 2008، وعرض الفيلم فى دور العرض المصرية فى 23 يوليو من نفس العام.

فيلم جوكر Joker مصنف كـ عمل للكبار فقط، حيث يحتوى على الكثير من مشاهد العنف، وبلغت تكلفة الفيلم 55 مليون دولار أمريكى، وحصد التريلر الترويجى للفيلم مشاهدات التى وصلت إلى 22 مليون مشاهدة منذ طرحه يوم 28 أغسطس على موقع الفيديوهات يوتيوب.

Advertisements

وحصل العرض الأفتتاحى الأول لـ فيلم الـ " Joker " في مهرجان فينيسيا السينمائي على 8 دقائق من التصفيق الحار لكل من بطل العمل خواكين فينيكس، والمخرج تود فيليبس.

وأشاد الكثير من النقاد أن فيلم الـ Joker سيكون من أفضل أفلام هولييود فى القرن الـ 21، بسبب المهنية العالية التي ظهر بها بطل العمل خواكين فينيكس، وتوقع الكثيرين أن يستطع خطف جائزة الأوسكار عن الدور.

كما سيضم الفيلم الجديد عددا هائل من أهم وأشهر نجوم هوليوود، أبرزهم روبيرت دى نيرو وزازى بيتز ومارك مارون وبيل كامب وبراين كالين وغيرهم.

فيلم الـ Joker مقتبس من القصة الأصلية للمهرج آرثر فليك، والتي تعد أشهر شخصيات عالم Dc Comics، ويعيش الجوكر في مدينة جوثام، والذى يتعرض لكثير من الضغوطات الصعبة والظروف القهرية التي تضطره للتحول إلى شخصية الجوكر.