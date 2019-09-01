شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر صحفى لإعلان تفاصيل الدورة الـ 26 لمهرجان القاهرة للمسرح التجريبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد إدارة مهرجان القاهرة الدولى للمسرح التجريبى والمعاصر برئاسة الدكتور سامح مهران مؤتمرا صحفيا يوم الاربعاء 4 سبتمبر بالمجلس الأعلى للثقافة الساعة الخامسة مساء لإعلان تفاصيل الدورة السادسة والعشرين التى ستنطلق يوم 10 وتستمر حتى 19 من الشهر الجارى.

مهرجان القاهرة الدولى للمسرح المعاصر والتجريبى تقدم للمشاركة بدورته الـ 26 حوالى 68 دولة تقدمت بـ 179 عرض، منها 39 دولة اجنبية تقدمت بـ 97 عرض وكانت أكثرها مشاركة هى دولة الهند التى شاركت بثمانية عروض، تليها اليونان والبرازيل وقد شاركتا بسبعة عروض لكل منهما.

وقد اختارت إدارة المهرجان أن يكون محور الدورة 26 عن المسرح الإفريقى حيث تعقد ندوة فكرية على مدى يومين تستضيف كبار المسرحيين والنقاد والباحثين الأفارقة لمناقشة قضايا المسرح الإفريقى يصاحب الندوة مجموعة من العروض تقدمت للمشاركة فى هذا المحور 13 دولة افريقية غير عربية من خلال 18 عرضا يتم اختيار 5 منهم لمصاحبة الندوة.

والمشاركات العربية حتى الآن بلغت سبعة وثمانين عرضا تمثل 16 دولة عربية، وتصدرت دولة تونس المشاركات العربية بخمسة عشر عرضا مسرحيا إضافة لعرضين انتاج مشترك بين دولة عربية وأخرى أجنبية.