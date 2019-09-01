بالصور.. سارة نخلة بفستان أحمر في أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-الخليج 365: شاركت الفنانة السورية سارة نخلة، جمهورها بصور لها من أحدث جلسة تصوير، عبر صفحتها الشخصية بموقع"انستجرام". وظهرت سارة خلال الصور بإطلالة أنيقة مرتدية فستانًا "أحمر"، ونالت الصور إعجاب الجمهور. يذكر أن آخر أعمال سارة نخلة مشاركتها في مسلسل "حكايتي" بجانب ياسمين صبري، رمضان الماضي.

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