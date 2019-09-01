محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة-الخليج 365: نشر المخرج تامر حمزة صورة لـ"بوستر" تظهر عليه الفنانة منة فضالي، ترويجًا لمسلسل "قيد عائلي" عبر حسابه الشخصي على الفيسبوك. وردت فضالي على منشور مخرج مسلسلها قائلة: "روح قلبي والله أنت مفيش منك، شرف ليا اني معاك وعقبال كل حاجة سوا". ويبدأ عرض المسلسل يوم الإثنين المقبل، في الـ8 مساءً على قناةDMC، و11 مساء على قناة DMC دراما. كان المسلسل قد عُرض منه 25 حلقة، ثم توقف بسبب بدء الموسم الرمضاني، والمسلسل من 45 حلقة. "قيد عائلي" بطولة عزت العلايلي، ميرفت أمين، بوسي، صلاح عبدالله، وصبري فواز، منة فضالي، وغيرهم وتأليف محمد رجاء، وإخراج تامر حمزة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر منة فضالي لمخرج "قيد عائلي": "روح قلبي أنت مفيش منك" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.