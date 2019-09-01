الليلة.. "MBC مصر" تبدأ عرض "اختفاء" لنيللي كريم

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

تبدأ قناة MBC مصر، اليوم الأحد 1 سبتمبر عرض مسلسل "اختفاء" للفنانة نيللي كريم، في تمام الساعة الثامنة مساءً.

تدور الأحداث حول الأستاذة الجامعية فريدة المنشاوي "نيللي كريم" التي تعيش في روسيا بعد أن تركت زوجها في المستشفى إثر تعرضه لحادث، وفجأة يختفي زوجها شريف عفيفي "هشام سليم" في ظروف غامضة نتيجة خلافه مع أحد رجال الأعمال، وتبدأ رحلة البحث عنه وتضطر للعودة إلى مصر وبعد عودتها تكتشف الكثير من المفاجآت.

"اختفاء" كتبه أيمن مدحت وأخرجه أحمد مدحت، ويشارك في بطولته: نيللي كريم، بسمة، هشام سليم، محمد ممدوح، وإنعام سالوسة، وعبدالرحمن أبو زهرة.

يُعرض المسلسل يوميًا من الأحد للخميس في تمام الساعة الثامنة مساءً، ويُعاد الساعة الثانية بعد منتصف الليل.