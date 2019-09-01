"كان هيغم عليا".. محمد إمام يكشف عن أصعب مشاهد"هوجان"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:

كشف الفنان محمد عادل إمام عن كواليس أصعب مشاهده في مسلسل "هوجان"، الذي عُرض رمضان الماضي، وحقق نجاحًا كبيرًا وذلك عبر صفحته الشخصية بموقع "إنستجرام".

ونشر محمد إمام مقطع فيديو من كواليس أحد مشاهده هو يرقص ضمن أحدث المسلسل وعلق: "طب والله هوجان واحشني، أنا ماتعبتش في مشاهد الأكشن زي ما تعبت في المشهد ده.. تقريباً ٦ ساعات برقص لحد ما كان هيغم عليا".

وعلق الفنان سليمان عيد على الفيديو وكتب: "هوجان أحلى مسلسل وإن شاءالله إللي جاي أحلى". مسلسل "هوجان" من إنتاج شركة سينرجي، وتأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل، وبطولة محمد عادل إمام، كريم محمود عبدالعزيز، صلاح عبدالله، رياض الخولي، أوس أوس، أسماء أبو اليزيد، وهاجر أحمد.