إيهاب نافع.. تزوج 13 مرة وأشهر زوجاته ماجدة وأرملة رأفت الهجان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

تحل اليوم الأول من سبتمبر ذكرى ميلاد الفنان الوسيم إيهاب نافع، الذي عُرف بطلته وجاذبيته، وعلى الرغم من دخوله الوسط الفني "صُدفة"، حسبما ذكر، إلا أنه استطاع أن يحجز مكانًا بين كبار نجوم الزمن الجميل، ولم تخل حياته الخاصة أيضًا من الحقائق المثيرة والتي نستعرض بعضها في السطور التالية:

- ولد في 1 سبتمر عام 1935 بحي الموسكي بالقاهرة.

- تخرج في الكلية الجوية عام 1955 ومارس عمله كطيار.

- تزوج 13 مرة، لكن زيجتيه من الفنانة ماجدة وأرملة رجل المخابرات رفعت الجمال الشهير برأفت الهجان هما الأشهر.

- على الرغم من قصة حبه الكبيرة مع ماجدة إلا إن زواجهما لم يستمر سوى 4 أعوام.

Advertisements

- وصفت ماجدة طلاقها منه بالطلاق الأبيض.

- قدم مع ماجدة العديد من الأفلام الناجحة مثل "الحقيقة العارية"، "النداهة "، و"هجرة الرسول".

- تلقت ماجدة خبر مرضه وظلت بجواره في مستشفي القوات الجوية.

- أخر أعماله فيلم "لصوص خمس نجوم" عام 1993.

- في 30 ديسمبر عام 2006، توقف قلبه عن الخفقان ورحل عن عمر يناهز 71 عامًا.