4 سبتمبر.. انطلاق ملتقى "ميدفيست مصر" في محافظات الصعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

ينطلق ملتقى ميدفيست- مصر بعروض سينمائية وندوات نقاشية في محافظات الوجه القبلي ليشمل 3 محافظات: أسيوط وسوهاج والأقصر.

تُقام الفعاليات في محافظة أسيوط في الرابع من سبتمبر ومحافظة سوهاج في السادس من سبتمبر، وتُختتم بمحافظة الأقصر الثامن من سبتمبر ويُسمح للجمهور بحضور اليوم مجانا، إذ يُعرض 10 أفلام قصيرة، من مصر، وأمريكا، وفرنسا، وأيرلندا، والإمارات، وسيتم تقسيم الأفلام على مجموعتين، وتعقب كل مجموعة جلسة نقاشية، يحضرها مجموعة من السينمائيين، والأطباء، والمعالجين النفسيين.

يُذكر أن ملتقى ميدفيست - مصر يهدف إلى خلق مساحة من التواصل بين الأطباء وصنّاع الأفلام، من خلال مجموعة مختارة من الأفلام القصيرة تجمعها تيمة طبية واحدة تتغير كل عام.