منة فضالي تنشر كواليس فيلمها الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:

بدأت الفنانة منة فضالي تصوير مشاهد فيلم جديد دون الكشف عن تفاصيله، ونشرت صور لها من كواليس التصوير، وذلك عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام".

وظهرت منة خلال الصور بملابس "كاجوال" وهي في أحد شوارع طريق سقارة المريوطية بشبرامنت، ونالت الصور إعجاب الجمهور.

يذكر أن منة فضالي تنتظر عرض مسلسل "قيد عائلي"، ويعرض بدءًا من يوم الاثنين ويشارك في بطولته عزت العلايلي وصباح عبدالله وميرفت أمين وبوسي ودنيا عبدالعزيز ومريهان حسين، وتأليف محمد رجاء، وإخراج تامر حمزة.