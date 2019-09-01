- 1/2
- 2/2
محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:
بدأت الفنانة منة فضالي تصوير مشاهد فيلم جديد دون الكشف عن تفاصيله، ونشرت صور لها من كواليس التصوير، وذلك عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام".
وظهرت منة خلال الصور بملابس "كاجوال" وهي في أحد شوارع طريق سقارة المريوطية بشبرامنت، ونالت الصور إعجاب الجمهور.
يذكر أن منة فضالي تنتظر عرض مسلسل "قيد عائلي"، ويعرض بدءًا من يوم الاثنين ويشارك في بطولته عزت العلايلي وصباح عبدالله وميرفت أمين وبوسي ودنيا عبدالعزيز ومريهان حسين، وتأليف محمد رجاء، وإخراج تامر حمزة.
كانت هذه تفاصيل خبر منة فضالي تنشر كواليس فيلمها الجديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.