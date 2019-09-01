بصورة رومانسية نانسي عجرم تحتفل بعيد زواجها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:

احتفلت المطربة اللبنانية نانسي عجرم، بعيد زواجها من الدكتور فادي الهاشم، الذي يوافق اليوم 1 سبتمبر، وذلك عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام".

ونشرت نانسي عجرم صورة رومانسية لها برفقة زوجها وهي تحتضنه، وعلقت قائلة: "هذا اليوم سيكون دائمًا أفضل يوم في حياتي- عيد زواج سعيد حبي".

يُذكر أن نانسي عجرم أحيت حفلا غنائيا، يوم الأربعاء 21 أغسطس الماضي، في سلطنة عمان، ضمن فعاليات مهرجان صلالة السياحي.