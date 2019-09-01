- 1/2
- 2/2
محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:
احتفلت المطربة اللبنانية نانسي عجرم، بعيد زواجها من الدكتور فادي الهاشم، الذي يوافق اليوم 1 سبتمبر، وذلك عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام".
ونشرت نانسي عجرم صورة رومانسية لها برفقة زوجها وهي تحتضنه، وعلقت قائلة: "هذا اليوم سيكون دائمًا أفضل يوم في حياتي- عيد زواج سعيد حبي".
يُذكر أن نانسي عجرم أحيت حفلا غنائيا، يوم الأربعاء 21 أغسطس الماضي، في سلطنة عمان، ضمن فعاليات مهرجان صلالة السياحي.
كانت هذه تفاصيل خبر بصورة رومانسية نانسي عجرم تحتفل بعيد زواجها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.