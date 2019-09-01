تراند اليوم : حقيقة الخلافات بين "خالد الصاوي" و"كريم عبدالعزيز" بسبب "الفيل الأزرق"

ترددت أنباء خلال الفترة الأخيرة عن وجود خلافات بين الممثل المصري خالد الصاوي وصناع فيلم "الفيل الأزرق 2" وعلى رأسهم نجم العمل كريم عبد العزيز، بسبب تجاهل وضع صورته على الملصق الدعائي الرئيس (الأفيش) وعدم وجود أي لقطة له بـ "البرومو" الخاص بهذا الجزء.

غير أن "الصاوي" سارع إلى نفي ذلك، وقال في تصريحات صحفية إن كل ما نشر حول هذا الأمر غير صحيح.,

وأضاف: "أنا من طلبت عدم وضع اسمي على الأفيش وعدم التركيز على مشاهدي بالبرومو لأكثر من سبب، منها أنني ضيف شرف ولا أحب المجاملات".

وتابع: "أما السبب الثاني أنني كنت ارغب أن يتفاجئ الجمهور بتواجدي في الجزء الثاني، وهذا ما حدث بمجرد عرض مشاهدي في السينمات حيث قاموا بالتصفيق الحار في الكثير من العروض التي حضرتها".

وحرص الصاوي على تهنئة كريم عبدالعزيز، بعيد ميلاده الـ44، الذي وافق 17 أغسطس 1975، عبر حسابه بموقع الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

ونشر "الصاوي"، صورة تجمعه بكريم، معلقًا "كل سنة وانت طيب يا سوبر ستار".