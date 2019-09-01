تراند اليوم : ممثل مصري يعتدي على طفل تبناه من دار الأيتام.. وشقيقه يبرر...

يرد على واجه الإعلامي والممثل المصري تامر شلتوت، تهمة الاعتداء بالضرب على طفل تبناه من دار الايتام، وأنه يعامله بطريقة سيئة جدًا.

ورفض شلتوت، التعليق على الأمر والتزم الصمت لفترة، إلى أن نشر صورة جديدة له عبر حسابه على تطبيق "إنستجرام"، وعلق عليها بقوله: "من الأفضل أحيانا أن تظل صامتا وتبتسم".

الاتهامات التي وجهت لتامر أنه شاهده كثيرون أثناء ضربه لطفل لا يتعدى عمره 5 سنوات، ضربًا مبرحًا أثناء تواجدهما بالقرب من حمام سباحة، وأوضح بعض الأشخاص أنهم حين حاولوا التدخل لمنعه من ذلك عنّفهم ورفض ذلك.

وعلى الرغم من أنه لم يؤكد أو ينفي هذا الاتهام، اعتبر شقيقه أن هناك سببًا معينًا جعل تامر يتصرف على هذا النحو مع ابن السنوات الخمس، وأكد أنه عنّفه بحجة عدم تكرار الموضوع.

كانت غادة والي وزير التضامن الاجتماعي، علقت على الأمر وكتبت أنه سيتم التحقيق في الواقعة.

