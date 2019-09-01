الجمعة.. حفل إطلاق ألبوم "أسود وأبيض" بمعهد الموسيقي العربية

يستعد عازف الأكورديون وائل السيد وعازف البيانو فيصل فؤاد، لحفل إطلاق ألبوم "أسود و أبيض"، بمعهد الموسيقى العربية في وسط البلد، وذلك يوم الجمعة الموافق 6 سبتمبر المقبل، في

تمام الساعة الثامنة مساءً.جدير بالذكر أن فرقة "أسود وأبيض" هي تعاون موسيقي ثنائي بين وائل السيد و فيصل فؤاد، وقد انضم فيما بعد الفنان البصري ارساني عبيد، والمصمم الصوتي طاهر صالح، وأخذت الفرقة اسمها من المفاتيح السوداء والبيضاء المشتركة بين ألتين البيانو و الأكورديون، وتعتمد الفرقة في أعمالها علي المزج بطريقة إبداعية بين الثقافات الموسيقية المختلفة حول العالم.