تعرف على تفاصيل الموسم الثاني من "الأبواب المغلقة" وموعد انطلاقة

ينطلق الموسم الثاني من برنامج "الأبواب المغلقة" الذي يُقدمه الإعلامي جورج قرداحي، يوم السبت المقبل، الموافق 7 سبتمبر، وذلك في تمام الساعة الحادية عشر مساءً، عبر قناة "ON E".
ومن المقرر أن يكشف "قرداحي" خلال أولى حلقات الموسم الثاني، جريمة قتل لرجل في العقد السادس على يد شخصين، وذلك رغم شهرته بالعطاء ومساعدة الفقراء، ويُحلل مُقدم البرنامج مع ضيوفه أبعاد القضية.
يُذكر أنَّ برنامج "الأبواب المغلقة" الذي يقدمه الإعلامي جورج قرداحي، يرصد أشهر الجرائم التي هزّت الرأي العام، ليُعيد تقديمها للمُشاهد من خلال كشف تفاصيلها والأمور التي لم تُعلن من قبل، في تلك الجريمة، من خلال إعادة تمثيل الجريمة بشكلٍ درامي.
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