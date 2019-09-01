الليلة.. مذيعي "راديو النيل" ضيوف يوسف عثمان في برنامج "الأوضة"

يحل مساء اليوم، الأحد، مجموعة من مُذيعي "راديو النيل" منهم تامر جابر، رشدي السيد، ليلى بدران، إيمان حلمي، ضيوفًا على الفنان الشاب يوسف عثمان، الذي يقدم برنامج "الأوضة" ويُعرض

عبر قناة "ON E"، في تمام الساعة الحادية عشر مساءً.

ويخوض مُذيعي "راديو النيل" خلال الحلقة مغامرة داخل الغرفة بهدف الوصول إلى الهدف،

حيث يتعرضون للعديد من الصعوبات فضلًا عن ضرورة حل مجموعة من الأسئلة التي تُسهل عليهم إيجاد "اللغز".

ويذكر أن برنامج "الأوضة" يُقدمه يوسف عثمان، عبر قناة "ON E"، يوم الأحد من كل أسبوع، في تمام الساعة الحادية عشر مساءً.

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