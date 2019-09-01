بالفيديو.. دعاء صلاح تتعرض لموقف محرج في أول حلقات "إنتي الأقوى"

انطلق اليوم أول حلقات البرنامج الجديد "إنتي الأقوي" على شاشة قناة المحور، والذي تقدمه الإعلاميه دعاء صلاح في تمام الساعة الخامسة مساءً.

وظهرت دعاء صلاح بفقرة من ضمن فقرات البرنامج لأول مرة بدون مكياج

بعد إجبار فريق العمل للظهور أمام الجمهور بهذا الشكل لتؤكد علي أن المرأة ليس جمالها بشكلها ولكن بشخصيتها وثقتها لنفسها.

كما قدمت دعاء بالبرنامج فقرات عديدة

تخص المرأة فى عدة مجالات وقدمت الشكر لقناة المحور على انضمامها لأسرة العمل مشيرة أنها غيرت قرارها التي اتخذته من فترة قصيرة بتغير مجال عملها.

ويذاع برنامج إنتي الأقوي يوميًّا من السبت إلي الثلاثاء في تمام الساعة الخامسة مساءً ويعاد من الأربعاء إلي الجمعة.