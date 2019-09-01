بالفيديو.. لأول مرة أحمد حلمي يكشف كواليس فيلم "خيال مآتة"

كشف الفنان أحمد حلمي، لأول مرة كواليس فيلمه الجديد "خيال مآتة" وأسباب نشره لجملة " ركبي بتخبط في بعضها"، حيث قال " يارب ركبي تفضل تخبط على طول

لأن دا مقياس كويس على أن الواحد لسه بكر بيخاف الخوف صحي وأنا ببقي خايف غصب عني".

وأكد "حلمي" على أن شخصية

يكن الرجل العجوز هي أصعب شخصية جسدها، وجاء ذلك من خلال مقابلته في برنامج the insider بالعربي المذاع عبر شاشة دبي.

جدير بالذكر أن برنامج the insider بالعربي يذاع يوميا علي شاشة قناة دبي في الساعة التاسعة مساءً.