الليلة.. عرض "حمام الست" على بيرم التونسي بالإسكندرية

يقام مساء اليوم الأحد، عرض "حمام الست" بالإسكندرية على مسرح بيرم التونسي بالشاطبي، في الساعة التاسعة مساء، ومن المقرر أن أسعار التذاكر ٢٥،٥٠،٧٥،١٠٠ جنيه.

ويشار إلى أن "حمام الست" بطولة ندى بسيوني، محمدعز، هاجر الشرنوبي، زياد يوسف، علاء زينهم، أحمد السيد، محمد بريقع، إسلام صلاح، ميليسا رأفت، ومجموعة من

شباب المسرحيين بالإسكندرية، رؤية سينمائية أحمد سمير، أزياء نيرة عباس، إضاءة ابراهيم الفرن، ديكور محمود سامي، أشعار محمد مخيمر، موسيقى وألحان محمد مصطفى، استعراضات محمد ميزو، العرض من تأليف وإخراج جمال ياقوت.