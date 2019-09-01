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مهرجان القاهرة للمسرح المعاصر والتجريبى يعلن عن ملصق الدورة الـ26

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 أعلن اليوم مهرجان القاهرة الدولى للمسرح المعاصر و التجريبى عن ملصق الدعاية الخاص به للدورة السادسة والعشرين والذى تميز بطابع من الألوان الساخنة ذات الإحساس الأفريقى.
 ويعقد فى هذه الدورة محور خاص عن أفريقيا يضم ندوة فكرية تصاحبها مجموعة عروض أفريقية.
و يقول الفنان مصطفى عوض مصمم الملصق و

كافة مواد الدعاية للمهرجان أنه قدم أكثر من عشر تصميمات متنوعة أختار منها مجلس إدارة المهرجان هذا الملصق ،و قد فضلنا عدم الإعلان عنه حتى ينتهى مهرجان المسرح القومى المصرى.
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