"الهناجر" يحصد ٩ جوائز فى المهرجان القومى للمسرح المصري .. وجائزة لجنة التحكيم الخاصة لعرض "سينما...



حصل مركز الهناجر للفنون، بقطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، أمس الجمعة، على ٩ جوائز فى المهرجان القومى للمسرح المصرى بدورته الـ١٢، بحضور الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، وكوكبة كبيرة من قيادات وزارة الثقافة ونجوم الفن والكتاب والنقاد ورجال الصحافة والإعلام .

حيث حصد عرض أيام صفراء مجموعة من جوائز المهرجان وهى أحسن عرض، أحسن إخراج - أشرف سند، أحسن ديكور - فادي فوكيه، أحسن ممثل أول - رامي الطومباري، أحسن ممثل دور ثاني عابد عناني (مناصفة)، أحسن ممثلة دور أول - رباب طارق (مناصفة)، أحسن تأليف موسيقي - باهر جمال (مناصفة)، أحسن إضاءة - محمد عبد المحسن (مناصفة)، بالإضافة إلي جائزة أحسن تصميم ملابس - مروة عودة عن عرض تسجيل دخول (مناصفة)، ومنحت منة حمدي شهادة تميز عن مسرحية تسجيل دخول .

من جانبه وجه خالد جلال التهنئة لأسرة عرض "أيام صفراء" ولكل فريق العمل بالمركز وفى مقدمتهم الفنان محمد دسوقى مدير المركز، كما قدم التهنئة لأسرة القطاع، كما منح عرض "سينما مصر" للمخرج خالد جلال، جائزة لجنة التحكيم الخاصة بالمهرجان القومى للمسرح المصرى، والعرض من إنتاج قطاع صندوق التنمية الثقافية .