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تكريم الفنانة القديرة امال رمزى والملحن القدير حسن اش اش في برنامج اسرار والنجوم

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كرمت اسرة برنامج اسرار والنجوم التي تقدمة المطربة اسرار الجمال علي قناة الصحة والجمال الفنانة القديرة امال رمزى والملحن القدير حسن اش اش تقديرا لعطائهم الفني سواء في مجال الفن والغناء وتحدثت الفنانة القديرة امال رمزى مسيرتها الفنية وتكريمها في المحافل العربية وعن رؤيتها للفن في الوقت الحالي وعن تطورات الحياة المسرحية في الوقت الحالي بينما رصد الملحن الكبير حسن اش اش اختفاء فن المنولوج في الحياة الغنائية وقدم منولوج جديد بعنوان ازعاج وعن مشاركة المتميزة في تلحين لكبار المطربين منهم حكيم وبوسي وطارق الشيخ والفنانين احمد ادم في مسرحية ربنا يخلي جمعة ومحمد هنيدى في فيلم ياانا ياخالتي والفنان الراحل سيد زيان في مسرحية العسكرى الاخضر ورصد اختفاء الاصوات الواعدة والغناء الراقي بسبب سيطره بعض المنتجين واتاحه الفرص من السوشيال ميديا للتلوث السمعي وتغير ثقافه الشباب والاجيال القادمه للاسواء في مجال الغناء وقدمت المطربة اسرار الجمال مع الصوت الواعد المطربة الشابة مريم الصبان مجموعة من الاغاني الاصيلة منها احنا الثلاثة وزى العسل ولقت صوت المطربة الواعدة مريم الصبان استحسان ضيوف البرنامج وكشفت انها لم تقدم عمل غنائي متميز الا لو لقت نفسها في ذلك العمل الغنائي نظرا لمايحدث في الحالة الغنائية في الوقت الحالي واختتمت المطربة اسرار الجمال بتوجية الشكر والتقدير لقناه الصحه والجمال ووكاله ميديا لايف

 

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