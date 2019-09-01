كتب امير فتحي في الأحد 1 سبتمبر 2019 12:51 مساءً - أحيا الفنان السعودي ” عبادي الجوهر ” ختام حفلات موسم السودة بالمملكة العربية السعودية على مسرح ” طلال مداح ” . وشهد الحفل دخول عبادي الجوهر في نوبة بكاء أثناء غنائه لأغنية ” ليلة تمرين ” للفنان الراحل طلال مداح . وعن سبب بكائه قال الجوهر إنه منذ عشرين عاما كان هو آخر شخص ودعه طلال مداح الذي توفي على المسرح نفسه والذي أطلق اسمه عليه هذا العام تكريما له .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عبادي الجوهر يدخل في نوبة بكاء خلال حفله بموسم السودة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.