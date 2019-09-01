محمد إمام يتذكر أصعب مشاهده مع “هوجان”

متابعة بتجــــــــــــرد: بعد مرور عدة أشهر على تقديمه لمسلسل “هوجان، إلا أن ذكريات المسلسل لاتزال شاهدة في ذاكرة الفنان محمد إمام الذي شارك جمهوره ومحبيه عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديو “إنستجرام” بمقطع من المسلسل كشف من خلاله عن أصعب المشاهد التي قدمها خلال أحداث العمل.

وعلى الرغم من أن المسلسل كان مليئا بالكثير من مشاهد الحركة إلا أن أصعب مشهد قدمه نجل الزعيم هو مشهد رقص، وعلق إمام على المقطع وقال: “طب والله #هوجان واحشني انا ماتعبتش في مشاهد الاكشن زي ماتعبت في المشهد ده.. تقريباً ٦ ساعات برقص لحد ما كان هيغم عليا”.

وعلى الصعيد الفني، ينشغل الفنان محمد إمام حاليا بتصوير مشاهده في أحدث أفلامه “لص بغداد”، والذي يشارك في بطولته فتحي عبد الوهاب، ياسمين رئيس، محمد عبد الرحمن، صلاح عبد الله، وأحمد رزق، من تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى.