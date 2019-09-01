متابعة بتجــــــــــــرد: بعد مرور عدة أشهر على تقديمه لمسلسل “هوجان، إلا أن ذكريات المسلسل لاتزال شاهدة في ذاكرة الفنان محمد إمام الذي شارك جمهوره ومحبيه عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديو “إنستجرام” بمقطع من المسلسل كشف من خلاله عن أصعب المشاهد التي قدمها خلال أحداث العمل.
وعلى الرغم من أن المسلسل كان مليئا بالكثير من مشاهد الحركة إلا أن أصعب مشهد قدمه نجل الزعيم هو مشهد رقص، وعلق إمام على المقطع وقال: “طب والله #هوجان واحشني انا ماتعبتش في مشاهد الاكشن زي ماتعبت في المشهد ده.. تقريباً ٦ ساعات برقص لحد ما كان هيغم عليا”.
وعلى الصعيد الفني، ينشغل الفنان محمد إمام حاليا بتصوير مشاهده في أحدث أفلامه “لص بغداد”، والذي يشارك في بطولته فتحي عبد الوهاب، ياسمين رئيس، محمد عبد الرحمن، صلاح عبد الله، وأحمد رزق، من تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى.
كانت هذه تفاصيل خبر محمد إمام يتذكر أصعب مشاهده مع “هوجان” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.